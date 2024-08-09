Председатель комитета по обороне считает, что всё переданное Киеву становится украинским и они сами вправе распоряжаться этим.

Недавно пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что украинские действия на российских территориях являются лишь реализацией Киевом права на самооборону в соответствии с Уставом Организации объединённых наций, то есть на Западе в целом не против попыток прорыва государственной границы России в Курской области. При этом украинская армия использует в своих действиях западное оружие, поставленное НАТО в промежутке с 2022 по 2024 год.

Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер заявил, что не видит проблем в применении Вооружёнными силами Украины поставленных Германией вооружений во время попыток прорыва государственной границы в Курской области. Он подчеркнул, что после передачи Киеву немецкого оружия, оно становится украинским и военные сами вправе распоряжаться, как и где его применять.

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Немецкий депутат считает, что нет никаких политических и юридических препятствий для применения немецких танков Leopard 2 во время дальнейших попыток Украины продвинуться вглубь Курской области. Это, по его словам, обусловлено тем, что территории обеих сторон российско-украинского конфликта являются зоной боевых действий в соответствии с международным правом.

Маркус Фабер также комментировал сами попытки Киева прорвать государственную границу с Россией, назвав это «приемлемым с военной точки зрения».