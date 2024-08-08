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Nacvark
Politico: Иран мог пересмотреть свои планы по ответу Израилю
Источники издания утверждают, что Тегеран мог отказаться от массированного обстрела израильских территорий, подтвердив опасения Вашингтона.

На этой неделе страны Запада ожидали массированный обстрел израильских территорий, который проведёт Иран совместно с финансируемыми Корпусом стражей исламской революции (КСИР) «Хезболлой» и йеменскими хуситами. На фоне этого ряд иностранных средств массовой информации начали писать о том, что Вашингтон через посредников дал чёткие сигналы Тегерану и Тель-Авиву об опасности ответных ударов, которые приведут только к эскалации ситуации на Ближнем Востоке и нескончаемым ударам возмездия.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Иране могли пересмотреть своё решение о проведении в ближайшие дни массированный атаки на Израиль в ответ на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Тем не менее в Вашингтоне всё также ожидают, что иранские силы нанесут удар по Израилю.

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Источники издания в Белом доме подчеркнули, что американские власти уведомили Тегеран о рисках массированного обстрела, призвав пересмотреть своё решение. И, по их словам, Тегеран всё больше соглашается с точкой зрения Соединённых Штатов Америки, хотя изначально иранцы настаивали на своём.

Стоит напомнить, что прошлый массированный удар был практически полностью устранён силами израильских союзников - Соединёнными Штатами Америки и Великобританией, и очевидно, что новый обстрел, пусть даже и больших масштабов, всё также будет предотвращён, даже если для этого понадобится намного больше средств, чем Ирану для запуска ракет.

Ранее издание Reuters писало о переданном руководству Ирана обращении российского президента Владимира Путина с призывом сдержанно ответить Израилю. Сообщение было якобы передано экс-министром обороны Сергеем Шойгу во время его встречи с новоизбранным иранским президентом Масудом Пезешкианом.

#сша #израиль #иран
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