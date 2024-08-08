Источники издания утверждают, что Тегеран мог отказаться от массированного обстрела израильских территорий, подтвердив опасения Вашингтона.

На этой неделе страны Запада ожидали массированный обстрел израильских территорий, который проведёт Иран совместно с финансируемыми Корпусом стражей исламской революции (КСИР) «Хезболлой» и йеменскими хуситами. На фоне этого ряд иностранных средств массовой информации начали писать о том, что Вашингтон через посредников дал чёткие сигналы Тегерану и Тель-Авиву об опасности ответных ударов, которые приведут только к эскалации ситуации на Ближнем Востоке и нескончаемым ударам возмездия.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Иране могли пересмотреть своё решение о проведении в ближайшие дни массированный атаки на Израиль в ответ на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Тем не менее в Вашингтоне всё также ожидают, что иранские силы нанесут удар по Израилю.

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Источники издания в Белом доме подчеркнули, что американские власти уведомили Тегеран о рисках массированного обстрела, призвав пересмотреть своё решение. И, по их словам, Тегеран всё больше соглашается с точкой зрения Соединённых Штатов Америки, хотя изначально иранцы настаивали на своём.

Стоит напомнить, что прошлый массированный удар был практически полностью устранён силами израильских союзников - Соединёнными Штатами Америки и Великобританией, и очевидно, что новый обстрел, пусть даже и больших масштабов, всё также будет предотвращён, даже если для этого понадобится намного больше средств, чем Ирану для запуска ракет.

Ранее издание Reuters писало о переданном руководству Ирана обращении российского президента Владимира Путина с призывом сдержанно ответить Израилю. Сообщение было якобы передано экс-министром обороны Сергеем Шойгу во время его встречи с новоизбранным иранским президентом Масудом Пезешкианом.