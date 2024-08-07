До этого была информация об обращении Вашингтона через посредников к Тегерану с просьбой минимизировать ответ Тель-Авиву.





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На Западе в ближайшее время ожидают ответный удар Ирана по израильским территориям из-за ликвидации израильскими спецслужбами главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в его резиденции в Тегеране. Издание The Wall Street Journal уже сообщало, что Соединённые Штаты Америки через посредников обращались к иранским властям с просьбой минимизировать ответ Израилю, чтобы не допустить непрекращающиеся ответные удары с обеих сторон, подчеркнув возможность для новоизбранного иранского президента Масуда Пезешкиана расположить к себе Вашингтон.

Издание Reuters, ссылаясь на иранские источники, пишет, что российский президент Владимир Путин через экс-министра обороны Сергея Шойгу обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с просьбой сдержанно ответить Израилю на ликвидацию одного из основных функционеров ХАМАС.

По данным издания, секретарь Совета безопасности Шойгу во время визита в Иран провёл встречу с иранским президентом, передав послание Путина. Источники Reuters подчеркнули, что визит российского высокопоставленного чиновника стал одним из способов, которым воспользовалась Москва, чтобы указать Тегерану на необходимость сдержанного ответа.

В министерстве иностранных дел Ирана ситуацию не комментировали, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков комментарий также не давал.