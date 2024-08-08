Американский президент допускает, что сторонники республиканцев повторят события января 2021 года, когда был организован штурм Капитолия.

Американский президент Джо Байден в интервью изданию CBS News выразил мнение, что законная передача власти в Соединённых Штатах Америки вряд ли пройдёт мирно, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет своему оппоненту от Демократической партии Камале Харрис.

Комментарий Байдена прозвучал на фоне сказанных в марте этого года слов Трампа, когда тот спрогнозировал «кровавую баню» в стране, если его не изберут главой государства. Экс-президент также выразил сомнения в сохранении избирательного права в Соединённых Штатах Америки, если он всё-таки проиграет кандидату от демократов.

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По словам американского президента Джо Байдена, все слова республиканца никто не воспринимает всерьёз, хотя следовало бы. Он допускает, что возможная победа Камалы Харрис приведёт к провокациям во время инаугурации новоизбранного президента, традиционно запланированной на январь этого года.

Стоит напомнить, что 6 января 2021 года после поражения Дональда Трампа в Соединённых Штатах Америки прошли вооружённые протесты. Как итог, сторонники Республиканской партии штурмовали Капитолий. Через некоторое время на Трампа было возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к вооружённому мятежу и свержению власти.