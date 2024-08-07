Силовики обратились к родственникам политика, чтобы те объяснили всю серьёзность ситуации и настояли на её отбытии из страны.





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Студенческие протесты в Бангладеш, переросшие в массовые акции протеста, закончились штурмом правительственных зданий и государственным переворотом в стране. Премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на военном вертолёте, а уже через несколько часов военные объявили о планах сформировать временное правительство при помощи встречи оппозиционных сил.





Издание The New York Times рассказало о том, как проходил в стране государственный переворот и почему глава бангладешского правительства покинула страну в разгар протестов. Отмечается, что изначально Хасина не желала покидать свою страну, но на это её вынудили главы силовых ведомств, связавшиеся с родственниками политика.

Изначально глава бангладешского правительства настаивала на подавлении протестов и заявляла о нежелании покидать страну. Однако силовые структуры дали ей понять, что подавить протесты не получается, а до штурма её резиденции осталось меньше часа времени. Тем не менее Шейх Хасина все равно отказалась покидать Бангладеш, а вынудить её на бегство смогли только родственники.

Её сестра - Шейх Рехана, приехавшая в страну с гостевым визитам, также пыталась отговорить Хасину покинуть страну. Вынудить экс-премьера бежать из страны смог только звонок сына Саджибу Вазеду, проживающего в Соединённых Штатах Америки (штат Вирджиния). Примечательно то, что звонок организовал Начальник Генерального штаба Бангладеш Вакер-Уз-Заман.

В конце концов Шейх Хасина согласилась покинуть страну. Её посадили в машину и повезли к вертолётной площадке, путь расчищала бронетехника. Спустя несколько часов вышеупомянутый Вакер-Уз-Заман, который связывался с сыном экс-премьера, объявил о планах по формированию в стране временного правительства и пообещал расследовать все преступления, связанные с подавлением протестов. Теперь временное правительство Бангладеш возглавит 84-летний бангладешский экономист и лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус.