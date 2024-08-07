В стране произошёл государственный переворот, а многолетний глава правительства покинула страну.

Недавно была новость о том, что в Бангладеш произошёл государственный переворот, в результате которого действующий глава правительства Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на военном вертолёте. Военные решили сформировать временное правительство, а президент страны лишь поспособствовал этому роспуском парламента. Стоит отметить, что власть президента в стране ограничена, поскольку государство является парламентской республикой.

Издание Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря бангладешского президента Джойнал Абедин, пишет, что на встрече с оппозицией было принято решение о формировании временного правительства, во главе которого станет 84-летний бангладешский экономист Мухаммад Юнус, в 2006 году - лауреат Нобелевской премии мира за усилия по созданию экономического и социального развития. В тот же день президент страны Мохаммад Шахабуддин принял решение о роспуске парламента.

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Сам Мухаммад Юнус, комментируя призывы оппозиции стать главой временного правительства, подтвердил, что готов его возглавить. Однако для начала экономисту необходимо вернуться в Бангладеш, ведь сейчас он находится в Париже, как специальный гость по приглашению Международного олимпийского комитета.

Джойнал Абедин также подчеркнул в разговоре Associated Press, что остальные члены временного правительства будут вскоре определены.