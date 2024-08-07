Госсекретарь страны Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон совместно с союзниками посылает соответствующие сигналы израильскому и иранскому руководству.

Иранские власти обещали ответить Израилю на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. На фоне этого Соединённые Штаты Америки начали стягивать новые оборонительные силы, чтобы отразить ожидаемый иранский удар. Тем не менее пока Тегеран не приступил к обстрелу израильских территорий и непонятно, каким именно образом страна ответит Тель-Авиву.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вместе с союзниками посылают Израилю и Ирану прямые сигналы о необходимости деэскалации ситуации в регионе. Американские власти призывают стороны к тому, что никто из них не должен идти на дальнейшую эскалацию напряжённости.

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По словам американского чиновника, последние несколько дней Вашингтон поддерживает круглосуточные контакты с партнёрами на Ближнем Востоке и за его пределами, чтобы снизить напряжённость в регионе. Он подчеркнул, что партнёры сходятся во мнениях насчёт необходимости для сторон конфликта воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.

Энтони Блинкен заключил, что дальнейшие атаки грозят опасными последствиями, которые никто не может предугадать или контролировать.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о переданной Вашингтоном через посредников просьбе к Ирану оставаться сдержанными и минимизировать ответ Тель-Авиву. Reuters писали о том, что аналогичное послание передал иранскому руководству российский президент Владимир Путин через экс-министра обороны Сергея Шойгу, отправившегося с рабочим визитом в Тегеран.