Он подчеркнул, что пока этот вопрос власти не обсуждают.

В этом году украинские власти понизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. При этом есть ряд случаев, когда мужчины призывного возраста (с 18 лет) могут быть мобилизованы - окончание военной кафедры, наличие воинского звания или прохождение срочной службы.

Народный депутат Украины Федор Вениславский, входящий в комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что на Западе настоятельно рекомендуют проводить мобилизацию с 18 лет. Он отметил, что западные страны считают мужчин возрастом 18 - 25 лет наиболее эффективными и оптимальными для участия в боевых действий.

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Украинский депутат заверил, что пока это не предлагалось ни на уровне парламента, ни на уровне правительства, в Министерстве обороны и Генеральном штабе подобный запрос также не озвучивался. Тем не менее вопрос снижения мобилизационного возраста украинские союзники всё же поднимают.

Ранее ряд американских военных чиновников поднимали вопрос необходимости снижения мобилизационного возраста, призывая Киев сделать этот шаг. Российский президент Владимир Путин уже выражал своё предположение, что таким образом Вашингтон хочет сделать Владимира Зеленского непопулярным, а в конце концов - сместить его.