Премьер-министр Шейх Хасины покинула страну, подав в отставку, а к власти, скорее всего, придут военные, взявшие на себя ответственность по формированию временного правительства.

В январе этого года правящая партия Бангладеш «Лига Авами» одержала победу на выборах, а премьер-министр Шейх Хасины была переизбрана на свою должность уже в четвёртый раз. Стоит сразу отметить, что явка на избирательные участки была рекордно низкой - 40%, поскольку оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать выборы. В конечном итоге четвёртый срок Шейх Хасины оказался недолгим - всего лишь полгода.

В понедельник утром в стране начались массовые протесты, а ближе к обеду протестующие взяли штурмом дворец Шейх Хасины. Премьер-министр страны оперативно собрала чемоданы, подала в отставку и улетела на военном вертолёте в Индию. С обращением к нации глава правительства также не обратилась, поэтому на её возвращение рассчитывать не стоит.

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Как итог, в штаб-квартире бангладешской армии прошла встреча ведущих партий, которые в ближайшее время планируют сформировать временное правительство. Представителей от правящей партии «Авами Лиг», которую представляла Хасина, не было. Министр внутренних дел страны Асадуззаман Хан предположил, что власть в стране, скорее всего, перейдёт в руки военным, ведь они взяли на себя ответственность за формирование нового правительства.

Приход нового бангладешского правительства может создать проблемы для интересов России и Индии. Связано это с тем, что при прошлой власти в Бангладеш российская компания «Росатом» начала строить на территории страны атомную электростанцию «Руппур», наращивать товарооборот, а российские военные корабли смогли даже зайти в бангладешские порты. Как ситуация будет развиваться теперь - непонятно, но в министерстве иностранных дел России уже допускали, что в Бангладеш произойдёт государственный переворот по сценарию «оранжевых революций».