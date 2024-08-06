Jerusalem Post, ссылается на источник в лице министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

В ближайшее время на Западе ожидают ответный удар по израильским территориям из-за ликвидации израильскими спецслужбами главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании прямо в его резиденции в Тегеране. По данным издания The Wall Street Journal, Вашингтон обращался к иранским властям с просьбой минимизировать ответ Тель-Авиву, чтобы не провоцировать взаимные ответные удары между странами, а также сохранить за собой возможность по укреплению отношений с американским правительством.

Израильское издание Jerusalem Post, ссылаясь на источник в лице министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, пишет, что Тегеран при посредничестве Венгрии предупредил Тель-Авив о планах атаковать. Отмечается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позвонил израильским коллегам напрямую, чтобы предупредить их о запланированном ударе.

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Израильский министр призвал международное сообщество взыскать с Ирана цену за все действия, которые он применят в отношении израильских земель.

Стоит отметить, что в тот же день секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился в Иран с рабочим визитом, чтобы провести переговоры с иранским военным командованием. Был ли поднят вопрос ответного удара по израильским территориям - неизвестно.