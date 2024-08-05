Вашингтон опасается, что иранская атака приведёт к ответу Тель-Авива, а это, в свою очередь, увеличит риск прямого военного конфликта между странами.

Сейчас на Западе и в Израиле ожидают ответный на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране удар Ирана. Известно, что Соединённые Штаты Америки совместно с союзниками будут отражать иранскую атаку, как и в апреле. При этом издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Вашингтон обращался к иранским властям с просьбой минимизировать ответ Израилю.

По данным издания, американские власти обратились к дипломатам стран Ближнего Востока и Европы, чтобы те донесли до Ирана просьбу Вашингтона провести ограниченный ответ Израилю. Тем не менее иранские дипломаты дали понять, что не собираются идти на уступки и их не запугать последствиями.

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Дипломаты пытались донести до Тегерана обеспокоенность Вашингтона насчёт того, что серьёзный иранский удар по израильским территориям приведёт к ответу Тель-Авива, а это, в свою очередь, спровоцирует некую цепную реакцию и серию «ударов возмездия». В конечном итоге есть риск полномасштабного военного конфликта между странами, в котором штатам придётся принимать участие.

В то же время американские власти отметили, что если Тегеран проявит сдержанность, то новоизбранный иранский президент Масуд Пезешкиан будет иметь больше шансов улучшить отношения с Западом. The Wall Street Journal подчеркнули, что Белый дом оказывает давление в этом вопросе и на Израиль.