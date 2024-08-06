Определённое число военных останутся в местном американском посольстве, чтобы завершить все административные процедуры.

После того, как прошлым летом в Нигере произошёл государственный переворот, к власти пришли военные, в первую очередь потребовавшие от Запада снизить военное присутствие в стране. Как итог, в марте 2024 года страна разорвала с Соединёнными Штатами Америки военное соглашение, потребовав вывести 1,1 тысяч военнослужащих со своих территорий.

Издание The New York Times пишет, что Вашингтон, в соответствии с определённым планом, вывел основную часть военных с нигерских территорий и передал контроль над последней базой местным вооружённым силам. В стране осталось небольшое количество военнослужащих, выполняющих в основном административные функции, направленные на окончательное завершение американское присутствия в стране.

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В материале издания акцентируется внимание на том, что вывод американских войск произошёл на месяц раньше от согласованного с нигером срока. Американские военные также вывезли своё оружие и «чувствительные технологии», покинув авиабазу в Ниамее.

Стоит отметить, что сейчас Нигер укрепляет сотрудничество в оборонной сфере с Россией, привлекая российских военнослужащих в качестве инструкторов для обучения своей армии. Предполагается, что россияне займут военные базы, где до этого дислоцировались американские военнослужащие.