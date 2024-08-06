Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Ким Чен Ын не исключил переговоры с США, но указал на необходимость укрепления военной мощи
Лидер КНДР подчеркнул, что дипломатическое решение проблем во взаимоотношениях с Вашингтоном возможно, однако к силовому решению Пхеньян должен был подготовлен тщательнее.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии передачи военным 250 новых тактических ракетных комплексов заявил, что Пхеньян не исключает переговоры с Соединёнными Штатами Америки, но страна должна более тщательно быть подготовлена к противоборству. Его слова передаёт Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Стоит отметить, что в северокорейском государстве Вашингтон позиционируется как основной стратегический противник.

реклама

По словам лидера КНДР, даже если Пхеньян будет говорить с Вашингтоном, корейцы должны быть подготовлены к противоборству, а обладание могущественными военными силами - долг суверенного государства, который нельзя никому уступать. Он считает необходимым проводить непрерывное наращивание оборонной мощи государства.

Ким Чен Ын заключил, что именно такая политика была заложена в КНДР после тридцати лет взаимодействия с Соединёнными Штатами Америки..

 Ким Чен Ын также выразил уверенность в военном превосходстве армии КНДР. Он утверждает, что Пхеньян взял оперативную инициативу в свои руки на всех направления и завладел абсолютным превосходством над противником по наступательным силам, в том числе что касается применения тактического ядерного оружия.

#сша #кндр #ким чен ын
+
Написать комментарий (0)
Украина получила $3,9 млрд. от США на безвозвратной основе
Армия США получит от BAE Systems вездеходы для работы в арктических условиях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
25
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
4
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
2
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
+
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
2
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
Lamborghini представила суперкар Revuelto с уникальной окраской, которую наносили вручную 475 часов
+
В России вместо "буханок" скоро появится новый грузовик Sollers Argo для коммунальных служб
+
Технологии бронзового века: путь к чистой энергии
2
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
1
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
2
The Information: ИИ-компания OpenAI с каждым днем ​​теряет все больше денег
+
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
13
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
+
Китай увеличивает закупки российских удобрений
+

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
12
"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
18
7 любимых игр старого олдфага
14
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
14
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
9
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
14

Сейчас обсуждают

Всеволод Папшев
11:06
У меня 3080 играю 3,5к ультра рдр2 меня устраивает
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Всеволод Папшев
11:04
В чём смысл статьи?
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Gamandril
11:02
Ты типа в вальв работаешь? Хоть бы одну новость почитал. Там цель в поддержке каталога игр, а не только новье. В вальв сидят не одни лишь хакеры. Там зарплаты мама не горюй. Так что они явно способны ...
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
noxtester
10:59
Никто не знает, что именно делает эта программа? Какие следы в системе оставляет после себя?
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Sergey Yanvarev
10:56
Ещё три дня назад
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Cowboy Huggies
10:56
Смысл писать херню, если не разбираешься в вопросе? Ради клоунады? Ну такой себе из тебя клоун!
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Axel Maz
10:49
Просто в посте забыли написать, что интел решил проблему в начале 23-го года, и подавляющая часть дефектных камней даже не покинула завод...
Intel знали о проблемах с производством процессоров с 2022 года
Hunter Bows
10:37
Добавляют не функции, а хаки. Это не вайн, у которого задача - использовать одну версию для всех программ. У протона задача иметь как можно большую сомвестимость с новыми играми за как можно меньшее в...
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
Cowboy Huggies
10:34
Тут не любят старые игры, так как у всех 4090 и i9, а если у тебя нет их нет, значит ты нищеброд, такая логика тут образовалась. На старом железе рекламу не сделаешь ситилинку, следовательно и не зара...
Слезы олдфага - вспоминаем лучшие игры 1999 года
Артём Николаев
10:33
Если фаб 3000 не помогают - вы используете недостаточно фаб 3000.
Буданов: Украина и Россия не смогут полностью разрушить энергосистему друг друга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем