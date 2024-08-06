Лидер КНДР подчеркнул, что дипломатическое решение проблем во взаимоотношениях с Вашингтоном возможно, однако к силовому решению Пхеньян должен был подготовлен тщательнее.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии передачи военным 250 новых тактических ракетных комплексов заявил, что Пхеньян не исключает переговоры с Соединёнными Штатами Америки, но страна должна более тщательно быть подготовлена к противоборству. Его слова передаёт Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Стоит отметить, что в северокорейском государстве Вашингтон позиционируется как основной стратегический противник.

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По словам лидера КНДР, даже если Пхеньян будет говорить с Вашингтоном, корейцы должны быть подготовлены к противоборству, а обладание могущественными военными силами - долг суверенного государства, который нельзя никому уступать. Он считает необходимым проводить непрерывное наращивание оборонной мощи государства.

Ким Чен Ын заключил, что именно такая политика была заложена в КНДР после тридцати лет взаимодействия с Соединёнными Штатами Америки..

Ким Чен Ын также выразил уверенность в военном превосходстве армии КНДР. Он утверждает, что Пхеньян взял оперативную инициативу в свои руки на всех направления и завладел абсолютным превосходством над противником по наступательным силам, в том числе что касается применения тактического ядерного оружия.