Протесты вызваны недавним скандалом этнического характера, но британские власти считают это лишь оправданием для массовых беспорядков.

Неделю назад в британском городе Саутпорт 17-летний подросток, являющийся не коренным британцем напал на танцевальную студию, лишив жизни трёх детей. На фоне этого в стране разразились массовые протесты, обострённые участием ультраправых движений и переросшие в массовые беспорядки. Ситуация дошла до того, что британская конная полиция разгоняла протестующих англичан из-за их нападок на мигрантов.

Министр внутренних дел Иветт Купер сообщила о планах британского правительства дополнительно выделить на защиту мечетей 38 миллионов долларов из-за массовых протестов. Она также назвала протесты против мигрантов массовым бандитизмом, пообещав, что протестующие пожалеют в своём участии в подобных акциях и призывах в интернете к беспорядку.

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Британский министр подчеркнула, что полиция получила полную поддержку британских властей в принятии максимально жёстких мер против протестующих. Она отметила, что каждый из протестующих должен понимать ответственность, которую предстоит ему понести. Насчёт ситуации с 17-летним подростком, она призвала не разводить домыслы о его мусульманской национальности, заверив, что родился и вырос он в Великобритании, а этническая принадлежность - не имеет значения.

Ранее сотрудникам британских правоохранительных органов расширили полномочия по задержанию протестующих против миграции, чтобы воспрепятствовать незапланированным митингам в стране.