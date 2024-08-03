Американские оборонительные силы должны быть использованы для усиления израильской противоракетной обороны.

Недавно в Соединённых Штатах Америки заявили о готовности усилить оборону Израилю путём развёртывания дополнительных американских оборонительных сил, чтобы помочь таким образом Тель-Авиву противостоять ракетным ударам и атакам беспилотных летательных аппаратов.

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки объявило об отправке на Ближний Восток авианосной ударной группы «Авраам Линкольн», которая заменит авианосец «Теодор Рузвельт» вместе с его сопровождением. Помимо этого американская армия развернёт в регионе дополнительные силы противоракетной обороны для защиты Израиля.

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В заявлении Пентагона подчёркивает, что соответствующий приказ отдал министр обороны страны Ллойд Остин. Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх объяснила решение ответом на поступающие Израилю угрозы со стороны Ирана и поддерживаемых иранскими силами организаций ХАМАС, «Хезболла», а также йеменских хуситов.

Всё это на фоне ожидаемого ответа Ирана на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Стоит напомнить, что прошлый иранский удар по израильским территориям был практически полностью отражён благодаря американскому и британскому вмешательству.