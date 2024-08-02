Венгерские власти решили не усугублять отношения с остальными странами Европы из-за односторонних действий.

В июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о своей миротворческой миссии по Украине, в которой Будапешт действует от своего лица и пытается установить контакты со сторонами российско-украинского конфликта, чтобы завершить боевые действия. Впрочем, переговоры оказались провальными, поскольку обе стороны отвергли предложение о прекращении огня. При этом в Брюсселе не обрадовались венгерской инициативе, обвинив страну в том, что она воспользовалась своим формальным статусом страны-председателя в Европейском совете.

Издание El Pais, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Будапешт дал сигнал Европейскому союзу о завершении миротворческой миссии по Украине, чтобы не обострять ещё больше отношения со странами Европы. Однако, по данным издания, в Брюсселе по-прежнему считают, что Венгрия в любой момент может возобновить свою миссию и продолжить односторонние несогласованные действия.

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Стоит напомнить, что недавно Европейский союз не поддержал Венгрию в вопросе прекратившегося через украинские территории транзита российской нефти. Будапешт хотел через Брюссель надавить на Киев, чтобы украинские власти сняли санкции с поставок энергоносителей.