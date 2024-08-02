Авиаудар был осуществлён ещё 13 июля, но подтвердить его смогли только сейчас.

13 июля появилась информация о проведении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) операции по ликвидации командующего военным крылом (бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам») организации ХАМАС Мохаммеда Дефа, являющегося по сути главнокомандующим палестинских сил. Тогда израильские военные нанесли авиационные удар в район Аль-Маваси в Хан-Юнисе, когда разведка получила информацию о нахождении палестинского военного над землёй, а не в туннеле. Однако подтвердить информацию о ликвидации палестинского командира получилось только сейчас, что сделали в Генеральном штабе ЦАХАЛ. Стоит отметить, что в результате израильского обстрела вместе с Мохаммедом Дефом был ликвидирован и командир бригад «Хан-Юнис» Рафаа Саламе.

Ранее была информация о ликвидации главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. Израильская армия атаковала его резиденцию в Тегеране, выследив функционера палестинской организации, предположительно, благодаря установленному вирусу на его WhatsApp.

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Несмотря на все недавние ликвидации основных функционеров ХАМАС, израильские власти пока не планируют останавливать свою военную операцию, о чём становится понятно из последних заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Впрочем, очевидно, что сейчас палестинские силы существенно ослаблены и могут лишь сохранять остатки сил в подземных туннелях.