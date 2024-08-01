Пока непонятно, применяются ли истребители для выполнения боевых задач.

На протяжение прошлого месяца ряд средств массовой информации писали о скором прибытии американских истребителей F-16. При этом официально европейские и украинские чиновники не называли точные сроки прибытия самолётов, опираясь на оперативную безопасность. Однако сейчас появилась информация о том, что американские истребители, вероятнее всего, уже прибыли на территорию Украины.

Соответствующий материал выпустило издание Bloomberg, указывающее на прибытие F-16 на украинские территории. Издание The Telegraph также пишет, что американские самолёты прибыли в страну и даже задействовались для усиления противовоздушной обороны. The Times сообщают о прибытии самолётов в количестве шесть единиц.

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В Белом доме отказались от комментариев для журналистов по этому вопросу, предложив им обратиться в Киев. Украинские власти также подчеркнули, что не собираются разглашать информацию о прибытии f-16.

Издание The New York Times ранее уже писало, что украинская армия получит ограниченную партию самолётов, которая не позволит задействовать их в зоне боевых действий. Применение американских истребителей ограничится защитой неба.