Количество запланированных к поставке истребителей официально не разглашается.

Недавно The Washington Post писали о том, что первые американские истребители F-16 прибудут на украинские территории в течение следующих двух недель и встанут на вооружение Военно-воздушных сил Украины. При этом остаётся неизвестным, какое именно количество самолётов получит Киев этим летом или за год в целом, поскольку вся информация не разглашается в рамках оперативной безопасности.

Издание The New York Times дала свою оценку, сколько на самом деле американских истребителей в этом году смогут использовать Вооружённые силы Украины, учитывая известные данные.

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Несмотря на то, что конкретное количество готовящихся к поставке самолётов остаётся неизвестным, американские чиновники упоминали о планах подготовить в этом году в Соединённых Штатах Америки, Нидерландах и Дании двадцать украинских пилотов. Учитывая, что обычно за одним истребителем закрепляют два пилота, чтобы обеспечить их круглосуточное выполнение боевых задач, в лучшем случае украинская армия сможет в этом году применять до десяти F-16.

The New York Times также отмечают, что украинское военное командование готовится к усилению российских ракетных ударов по аэродромам, когда Москве станет известно о прибытии американских истребителей. По этой причине, по данным издания, часть бортов будет находится за пределами страны, чтобы обеспечить их защиту и использовать только как резерв.