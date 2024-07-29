Их будут использовать для противовоздушной обороны.

Известно, что этим летом Военно-воздушные силы Украины получат первые американские истребители F-16, пилоты которых были подготовлены на территории Соединённых Штатов Америки и в Европе. При этом украинские власти, как и их европейские партнёры, не дают точных сроков поставки истребителей.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что первые F-16 прибудут на украинские территории в течение следующих двух недель. Неизвестно, о каком количество идёт речь, но из полученных самолётов не выйдет сформировать даже одну эскадрилью, поскольку есть трудности в обучении пилотов.

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Западные источники изданию подчёркивают, что F-16 вряд ли смогут как-либо существенно повлиять на ситуацию на поле боя, поскольку украинская армия получит слишком мало самолётов, когда у России достаточно средств противовоздушной обороны для их сбития. По этой причине истребители станут лишь дополнением к украинской противовоздушной обороне и будут сбивать воздушные цели (ракеты, беспилотники и самолёты) в воздухе. Вероятнее всего, на западной части Украины, чтобы не находиться в зоне досягаемости большинства типов российских ракет.

Информацию о запланированном использовании F-16 для усиления противовоздушной обороны подтверждает неназванный сотрудник министерства обороны Украины, который добавил, что самолёты будут нести ракеты ракет AIM-120 класса «воздух - воздух», используемые в том числе зенитно-ракетными комплексами NASAMS.