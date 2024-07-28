В результате обстрела погибло как минимум 12 человек.

Вчера ливанская группировка «Хезболла» нанесла удар ракетой Falaq-1 по Голанским высотам, в результате чего погибло как минимум 12 человек. Всё это на фоне существенного риска перехода Израиля в наступление на Ливан с целью ликвидации ливанской группировки, которое действительно может состоятся, ведь соответствующие планы операций уже разработаны. Правительство Ливана атаку осудило, подчеркнув, что совершили её гражданские лица.

Следует понимать, что Ливан имеет собственную армию и не разделяет действия «Хезболла», которые контролируют определённую часть ливанских территорий, нарушая резолюцию Совета безопасности Организации объединённых наций.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, реагируя на удар по Голанским высотам, внепланово завершил свой визит в Соединённые Штаты Америки, отправившись обратно в Тель-Авив. Он также пообещал, что «Хезболла» заплатит за обстрел самую большую цену, которую ещё никогда не платили. Министр иностранных дел страны Исраэль Кац также выразил мнение, что из-за ливанской атаки вероятность полномасштабной войны с шиитским движением как никогда высока.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки не менее обеспокоены ситуацией, ведь риск наступления на Израиль вырос, а это положительно не отразится на ситуации с безопасностью в регионе. Тем более есть большая вероятность замешать в новом конфликте Вашингтон.

В «Хезболла» тоже дали свой комментарий по ситуации, заверив Организацию объединённых наций, что на самом деле гибель мирных граждан связана с падением противоракеты от системы противоракетной обороны «Железный купол».