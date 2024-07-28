Он считает, что когда-то криптовалюта станет ценнее золота.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле (штат Теннеси), где назвал Bitcoin «чудом человеческих достижений» и озвучил свои амбициозные планы на криптовалюту.

По словам американского политика, если он станет президентом, то Соединённые Штаты Америки станут столицей криптовалюты. Он считает, что если Bitcoin не примут штаты, то это сделает Китай, опередив американцев.

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Американское правительство распоряжается более чем 200 тысячами Bitcoin, изъятых Федеральным бюро расследований у граждан, отмывавших доходы или осуществлявших незаконную деятельность через криптовалюту. Примерно такое же количество криптовалюты у Китая и Болгарии.

Дональд Трамп искренне верит, что криптовалютный рынок продолжит расти, а в какой-то момент Bitcoin превзойдёт золото. Примечательно, что тема криптовалюты является одной из пунктов предвыборной программы кандидата в американские президенты, который, по данным аналитиков, имеет планы по созданию в стране стратегического резерва Bitcoin.

Впрочем, несмотря на все прогнозы, что выступление Трампа положительно скажется на динамике роста криптовалюты, после него Bitcoin уже успел упасть в стоимости на 2 тысячи долларов.