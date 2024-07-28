По его мнению, у Брюсселя нет на это денег.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил, что Украина не станет членом Европейского союза и НАТО, дав своё объяснение этому. Он считает, что у Брюсселя попросту нет денег, чтобы финансировать Киев.

По его мнению, Европейский союз уже проиграл в российско-украинском конфликте и если Соединённые Штаты Америки ослабят свою роль в дальнейшем финансировании Украины, то продолжать оказывать военную помощь Киеву, как и восстанавливать украинскую инфраструктуру, попросту не будет представляться возможным.

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Глава венгерского правительства призвал готовиться к тому, что в обозримом будущем Украина вернётся в состояние буферного государства между Западом и Востоком, которому предоставят международные гарантии безопасности. Хотя венгерский премьер признал, что силы Украины превысили все возможные ожидания, а поставленная Киевом миссия стать восточным рубежом Запада воодушевляет.

Виктор Орбан также добавил, что Брюсселю придётся расплачиваться за свою «военную авантюру», поскольку украинские власти уже ведут переговоры насчёт того, чтобы не выплачивать предоставленные им кредиты. По его словам, возвращение в Белый дом кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа заставит Европейский союз признать своё поражение.