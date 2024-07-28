Российский министр хотел выяснить, в курсе ли Вашингтон о готовящейся «украинской тайной операции» против России.

Несмотря на то, что дипломатические отношения между Соединёнными Штатами Америки и Россией переживают самые худшие времена, контакты на уровне глав министерств обороны продолжают поддерживаться, а в Вашингтон считает это необходимой мерой. Издание The New York Times рассказало, по какой причине российский министр обороны Андрей Белоусов созвонился с американским коллегой Ллойдом Остиным 12 июля.

По данным издания, Москва получила информацию о готовящейся Киевом «тайной операции» против России, в связи с чем хотела выяснить, в курсе ли Вашингтон о запланированных Украиной действий. Белоусов настаивал на том, что на операцию было получено одобрение американских властей, но Остин отверг это предположение, удивившись от услышанного. Источники издания добавили, что шеф Пентагона призвал российского министра воздержаться от угроз в сторону американских военных, расположенных в Европе.

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При этом The New York Times подчёркивают, что непонятно, о какой тайной операции, готовящейся Киевом, идёт речь, также, как и в какой форме она должна пройти.

РБК, направив запрос в Министерство обороны за комментарием о прошедшем разговоре, сообщает, что Андрей Белоусов обсуждал вопрос «предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации».