Страны не достигли консенсуса в этом вопросе.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошла встреча финансистов «Группы двадцати» (G20), в ходе которой страны обсудили ряд экономических вопросов. В частности речь зашла о глобальном налоге для миллиардеров, который Налоговая обсерватория Европейского союза предлагала ввести в размере 2%, чтобы привлечь порядка 250 миллиардов долларов год с 2,7 тысяч миллиардеров. Бразилия и ряд других стран поддержали идею, но Соединённые Штаты Америки и Германия выступили против.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что из предварительного текста итогового коммюнике становится понятно об отсутствии консенсуса между странами G20 в этом вопросе. Стоит отметить, что официально коммюнике опубликовано ещё не было.

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Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен уже комментировала ситуацию, подчеркнув поддержку в Вашингтоне прогрессивного налогообложения. Тем не менее штаты намерены воздержаться от идеи какого-то глобального механизма привлечения миллиардеров к дополнительным налоговым обязательствам.

При этом посетившие саммит страны согласны с необходимостью совместно проработать идею введения налога для богатейших людей мира, пообещав продолжить диалог в этом направлении.