Аналогичная ошибка на 6,2 миллиарда долларов была обнаружена в 2023 году.

В 2023 году Министерство обороны Соединённых Штатов Америки при внутреннем бухгалтерском учёте пришло к выводу, что ответственные за закупку оружия для оказания военной помощи Украине допустили ошибку в расчётах, исходя из чего неправильно оценили закупленное вооружение. Как итог, были высвобождены 6,2 миллиарда долларов, которые после потратили на новое оружие для Киева.

В этот раз Счётная палата Соединённых Штатов Америки выявила новую ошибку, ущерб от которой составил два миллиарда долларов. Связано это с неточными определениями в бухгалтерском учёте. В пример приводится ситуация, когда десять автомобилей оценили в чуть более 7 миллионов долларов, хотя сопроводительная документация оценивает их в ноль. Связано это в том числе с расплывчатым определениями стоимости оружия в законе, регулирующем иностранную военную помощь.

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Счётная палат обратилась к Конгрессу, чтобы он уточнил определение стоимости оборонных товаров при их передачи в рамках полномочий американского президента, позволяющих использовать запасы из арсеналов американской армии. Отмечается, что необходимо устранить все неточности, чтобы впредь аудит оказываемой Киеву военной помощи проводился эффективно.

Что касается высвобожденных средств (двух миллиардов долларов), то теперь украинская армия сможет получить новое оружие на эту сумму.