На текущий момент израильские власти выдвигают неприемлемые для ХАМАС условия перемирия, поэтому боевые действия в регионе продолжаются.

Между Израилем и ХАМАС прошёл уже не один десятков раундов переговоров, которые в конечном итоге срывались из-за отказа палестинцев принимать израильские условия. Последние переговоры закончились тем, что Тель-Авив выдвинул требования, отличающиеся от тех, которые обсуждались. Как итог, ХАМАС сочли их неприемлемыми и боевые действия в секторе Газа продолжились. Израильские власти решительно настроены добиться абсолютной победы.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американский президент Джо Байден после выхода из предвыборной гонки решил сосредоточится на завершении боевых действий в секторе Газа, усилив давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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По данным издания, американский президент будет добиваться заключения сделки, позволяющей освободить всех израильских пленных и установить перемирие в анклаве. Нетаньяху уже совершал визит в Соединённые Штаты Америки, где встретился с Байденом и заручился поддержкой кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Politico также упоминало, что Джо Байден в разговоре с одним из членов своей команды упомянул заявил о приближении к условиям, позволяющим добиться мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.