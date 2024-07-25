Берлин требует вывода российских войск, чтобы на немецких территориях не разместили современное американское дальнобойное и гиперзвуковое оружие.

В июне стало известно, что Соединённые Штаты Америки разместят на территории Германии крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk и экспериментальное гиперзвуковое оружие, которого на континенте до этих пор не было. Всё это планируют реализовать к 2026 году в рамках инициативы по укреплению безопасности в регионе. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок позже заявила, что было бы наивно отказываться от размещения американского дальнобойного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие, при выполнении которого немцы готовы отказываться от размещения американского оружия на своих территорий. Условие - вывод российских войск с украинских территорий. Он подчеркнул, что размещение американских дальнобойных ракет с 2026 года гарантирует невозможность войны на немецкой земле.

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Немецкий канцлер также подчеркнул, что Германии необходимо оружие, которое позволит сдерживать Россию. В то же время он указал на важность контроля над вооружениями, но считает, что сейчас речь идёт об обеспечении национальной безопасности страны путём использования средств сдерживания.

Ранее Олаф Шольц сообщил о неизменности позиции Берлина по применению немецкого оружия Вооружёнными силами Украины для ударов по российским территориям. Немецкие власти по-прежнему против такого решения, опасаясь эскалации российско-украинского конфликта.