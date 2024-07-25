Немецкий канцлер опасается, что это приведёт к эскалации.





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На текущий момент ряд стран Запада разрешили Украине применять поставляемое оружие для ударов по приграничным российским территориям, чтобы остановить наступление российской армии в Харьковской области и предотвратить ещё один прорыв украинской границы. Тем не менее украинским властям этого разрешения не достаточно, Киев хочет иметь добро на удары вглубь России, чтобы заставить Москву передислоцировать самолёты-носители авиационных бомб подальше от зоны боевых действий.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал данный вопрос, подчеркнув отсутствие у него намерений пересматривать официальную позицию Берлина, предусматривающую запрет для Вооружённых сил Украины на удары в глубину российских территорий немецким оружием. Он отметил, что когда немецкие власти поставляют украинским военным оружие, чётко определяется список вооружений, доступных к отправке.

По словам немецкого канцлера, в Берлине обдумывают все свои решения по поддержке Украины, взвешивая их, чтобы не допустить эскалации российско-украинского конфликта и его перехода в прямое противостояние между НАТО и Россией. В табу немецкого правительства входят поставки Украине авиационной техники, дальнобойных ракет для ударов по российским территориям и отправка немецких войск на украинские территории.

Олаф Шольц также добавил, что был рад слышать слова Владимира Зеленского про готовность пригласить Россию на второй саммит мира, чего хотят в Берлине.