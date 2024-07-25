На текущий момент ни одного подтверждения поставкам оружия китайскими компаниями, в Пекине информацию о таковых также отрицают,

Соединённые Штаты Америки с 2022 года распространяли информацию о возможном получении Россией китайского оружия. Тем не менее доказательств никаких не было и позже Вашингтон от своей позиции отказался, признав, что Пекин не поставляет оружие Москве. Однако в этом году в Белом доме чётко обозначили китайских властей спонсором российского оборонно-промышленного комплекса, поскольку страна отказалась ограничивать импорт российским компаниями товаров двойного назначения, используемых в широком спектре производств, в том числе военном.

По итогам встречи министра иностранных дел Украина Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ван И украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Китай дал обещание не поставлять оружие России. Стоит напомнить, что официально Пекин неоднократно сообщал о своей позиции не оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта.

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Помимо этого Зеленский отметил, что украинский министр получил от китайских властей сигнал о поддержке Китаем территориальной целостности и суверенитета Украины. Тут также можно напомнить, что в Пекине неоднократно говорили о необходимости взаимного уважения территориальной целостности на основе Устава Организации объединённых наций и общепризнанных границ.

Владимир Зеленский заключил видеообращение тем, что ожидает от Дмитрия Кулебы более подробный доклад по встрече с китайским коллегой.