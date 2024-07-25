Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил визит в Китай, где пробудет по 26 июня, чтобы обсудить с китайским коллегой Ван И позицию Пекина по российско-украинскому конфликту, найти точки соприкосновения в этом вопросе и выяснить, как можно установить справедливый мир.

В министерстве иностранных дел Китая уже отчитались о первых результатах переговоров, сообщив, что украинский министр назвал китайское государство великим, а отношение между странами важными со стратегической точки зрения. Помимо этого Дмитрий Кулеба заверил, что Киев поддерживает принцип «Единого Китая» (непризнание Китайской Республики, поддержка территориальной целостности Китайской народной республики в законом установленных границах), а также позицию Пекина по вопросу Тайваня.

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Что касается российско-украинского конфликта, то тут в ведомстве подчеркнули, что стороны должны сесть за стол переговоров и они уже демонстрируют определённые сигналы готовности к этому. И хоть время ещё не подошло, а условия не созрели, китайские власти готовы отыгрывать свою роль в мирном урегулировании - добавили в министерстве иностранных дел Китая.

Стоит отметить, что Украина, как и ряд других западных государств, официально не признаёт Тайвань, хотя имеет со страной торговые отношения, пусть и не такие объёмные, как у Запада.