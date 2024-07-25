В него он хочет пригласить все страны Ближнего Востока, имеющие дружеские отношения с Израилем.



Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив не откажется от абсолютной победы над ХАМАС, а израильские военные продолжат вести боевые действия для «демилитаризации» и «дерадикализации» региона. В этот раз глава израильского правительства выступил с предложением к Соединённым Штатам Америки по созданию нового военного альянса.

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Нетаньяху напомнил о том, что после Второй мировой войны был подписан Вашингтонский договор, в ходе которого образовался североатлантический альянс с целью сдерживания СССР. Он считает, что аналогичным образом Вашингтон может поступить и сейчас, создав новый военный альянс с Израилем, который будет направлен на противостояние Ирану.

Израильский чиновник предлагает пригласить в новый альянс все государства Ближнего Востока, поддерживающие дружеские отношения с Израилем. Биньямин Нетаньяху считает подходящим назвать военный блок «Альянс Авраама», ссылаясь на подписанную серию одноимённых соглашений с арабскими странами. По его задумке в альянс могут вступить все страны, которые подписали мирное соглашение с Израилем.

Стоит напомнить, что недавно израильский премьер встретился с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и заручился его поддержкой в боевых действиях против ХАМАС.