В противном случае страна опасается встретиться с противником в лице Ирана.

Своими действиями в секторе Газа израильские власти уже достигли существенного военного успеха, разгромив основную часть сил ХАМАС. Военным даже удалось провести наступление на Рафах, против которого выступал Запад. Тем не менее речи о завершении боевых действий не идёт, а Тель-Авив не собирается останавливаться на достигнутом.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что он не откажется от достижения полной победы над ХАМАС, подчеркнув уже имеющийся «надлом» в духе противника. По словам главы израильского правительства, если Тель-Авив откажется от абсолютной победы над ХАМАС, то есть риск в будущем встретиться перед лицом «оси зла во главе с Ираном»

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Нетаньяху отметил, что предпринимаемые ими действия в секторе Газе способствуют освобождению пленных из-за давления, которое оказывает израильская армия на палестинское движение на поле боя.

Стоит напомнить, что ещё в начале лета американский президент Джо Байден говорил о присутствии в израильском правительстве лиц, которые выступают за абсолютную победу Израиля с оккупацией палестинских территорий. Израильские власти неоднократно срывали все попытки иностранных государств добиться мирного урегулирования, выдвигая условия, на которые ХАМАС не согласны даже несмотря на своё шаткое положение.