Страна не собирается напрямую оказывать военную помощь Киеву, но покупатели словацкого оружия могут отправить его украинской армии.

В июне словацкий президент Петер Пеллегрини сообщил о намерениях Братиславы поддержать инициативу Чехии по поставкам боеприпасов Украине. При этом после прихода к власти премьер-министра Роберта Фицо, страна не поставляет украинской армии вооружения, ссылаясь на уже понесённый ущерб от поставок, осуществляемых прошлым правительством.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о намерениях словацких властей нарастить к 2025 году производство крупнокалиберных боеприпасов. В 2024 году производство должно находится на уровне 125 тысяч снарядов, а к 2025 году - 200 тысяч.

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Однако словацкий министр подчеркнул, что поставлять оружие Украине на бесплатной основе словацкое правительство не намерено. В то же время чиновник не исключил, что всё-таки произведённые в Словакии боеприпасы могут оказаться в руках украинских военных. По его словам, Братислава не будет сдерживать оборонное производство, поскольку оно способствует росту ВВП, а потенциальные покупатели боеприпасов сами решают, куда их отправлять.

Стоит напомнить, что по такому же принципу произведённые в Сербии боеприпасы были отправлены Вооружённым силам Украины. Их закупали компании из Германии, Италии и других государств, оказывающих военную помощь Киеву.