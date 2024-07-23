Связано это с состоянием здоровья политика, но речь не о когнитивных проблемах.

Младший брат действующего американского президента Джо Байдена, внезапно снявшегося с предвыборной гонки, Фрэнк заявил, что решение его родственника о снятии своей кандидатуры с президентских выборов произошло по причине общего состояния здоровья.

Фрэнк Байден - 71-летний младший брат Джо Байдена, один из скандальных представителей четы Байденов. Его фотографии, как и Хантера Байдена, появлялись на порносайтах, а сам он признавался в употреблении психоделических препаратов (по его словам - таким образом избавлялся от алкогольной зависимости), впрочем, как и его племянник.

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Фрэнк Байден подчеркнул, что речь идёт не о когнитивных проблемах, а физиологических. В пример он привёл то, что его брат Джо шаркает ногами, когда идёт, и это якобы раздражает американского президента. В сети есть достаточно роликов, где Джо Байден падает на трапе самолёта, сцене или катаясь на велосипеде во время утренней прогулки.

Родственник Джо Байдена также добавил, что его семья была разочаровано, когда демократы в Конгрессе начали призывать американского президента покинуть предвыборную гонку.

Источник ABC News, знакомый с семьёй Байденов, опроверг слова Фрэнка Байдена, отметив, что он не встречался с Джо Байденом уже несколько недель и причиной снятия кандидатуры является вовсе не здоровье политика.

Ранее издание The New York Times подвело список политиков, которые поспособствовали выходу Джо Байдена с предвыборной гонки. В списке находится экс-президент Барак Обама, экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и семья Клинтонов.