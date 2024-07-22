Известно, что действующий американский президент покинул предвыборную гонку из-за нарастающего в отношении него давления.

Вчера американский президент Джо Байден официально объявил о выходе из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис. Его предвыборный штаб уже сменил название на «Харрис в президенты», а сам политик выразил полную поддержку кандидатуры Харрис, назвав её назначение на пост вице-президента самым верным его решением за свой президентский срок.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, назвало главных «обидчиков» Джо Байдена, из-за которых он был вынужден покинуть предвыборную гонку.

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Первым в списке идёт экс-президент страны Барак Обама (американский президент называет его «закулисным кукловодом»), который неоднократно обещал поддерживать Байдена в его стремлениях взять второй срок и принимал участие мероприятиях предвыборного штаба действующего американского президента. Несмотря на всё это, издание вернулось ещё в 2016 год, когда Обама попросил Байдена отстраниться от выборов в пользу Хилари Клинтон, которая тогда в итоге уступила Трампу. С тех пор американский президент, ещё находящийся «в форме», затаил обиду на первого чернокожего президента, в кабинете которого он был вице-президентом целых восемь лет. В материале издания указывается на последнюю за долгое время встречу политиков - во время благотворительного вечера в Голливуде, когда Барак Обама, увидев Джо Байдена, понял, насколько тот постарел. Впрочем, учитывая неприятную ситуацию на выборах 2016 года, экс-президент решил напрямую не мешать Байдену в его президентских амбициях, хотя всё же давление присутствовало. Примечательно, что поддержанную Байденом кандидатуру Камалы Харрис политик не поддержал, призвав Демократическую партию найти более достойного кандидата.

Вторым в списке идёт влиятельная в Демократической партии экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую, по данным The New York Times, Джо Байден считает главным зачинщиком заговора против него. Связано это с тем, что против выдвижения действующего американского президента на второй срок высказались демократы-конгрессмены, находящиеся в союзных отношениях с Пелоси.

В списках упоминается и семья Клинтонов, которую Байден в частном порядке якобы обвинял в ряде поражений Демократической партии на президентских выборах, из-за чего он считает, что они не могут давать ему советы. Стоит также отметить, что Клинтоны поддержали кандидатуру Камалы Харрис сразу после появления новости о снятии Байдена с выборов.

The New York Times заключают, что Джо Байден, как уже опытный политик, не мог не заметить организованную против него кампанию с целью оказания давления, чтобы он в итоге снялся в предвыборной гонки.