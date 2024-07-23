Об этом заявил помощник Государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк.

Несмотря на то, что Япония не входит в состав НАТО, экономические и военные отношения их тесно связывают с Соединёнными Штатами Америки. Примечательно, что страна также является крупнейшим кредитором Вашингтона, выделившим американцам на момент 2016 года более 16% суммы от общего внешнего долга.

Помощник Государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что Вашингтон имеет нерушимые обязательства по договору в сфере безопасности перед Токио, чтобы задействовать все свои силы, в том числе ядерные, для выполнения этих обязательств. По словам американского чиновника, учитывая беспрецедентный рост угроз в регионе, Соединённые Штаты Америки намерены ответственно показать, как они обеспечат защиту не только Японии, но и сделают свой вклад в безопасность региона.

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Заявление Дэниела Критенбринка сделано на фоне запланированного визита Государственного секретаря Энтони Блинкена в страны Тихоокеанского региона.

Стоит отметить, что в Японии расположены не только американские военные базы, но и предприятия военно-промышленного комплекса, производящие оружие для Соединённых Штатов Америки. Недавно стало известно, что всем известный производитель автомобилей Mitsubishi (конкретнее - дочерняя компания Mitsubishi Heavy Industries) не смогла нарастить производство противоракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot с 30 до 60 единиц в год в связи с нехваткой компонентов, поставляемых американской компанией Boeing.