Он выразил поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на этот пост.

Предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом стали переломными для первого, который своим выступлением и неутешительными его результатами лишился ряда спонсоров Демократической партии и потерял поддержку самой партии. Несмотря на то, что американский президент не хотел уходить в отставку, в конечном итоге он объявил об этом трудном для него решении.

Байден в своём заявлении выразил благодарность за предоставленную ему возможность быть президентом и отметил, что он хоть добивался переизбрания, но в интересах Демократической партии завершить на этом его президентскую карьеру. Политик подчеркнул свои заслуги за каденцию: большой прогресс в экономике, здравоохранении, изменении климата и успешный проход через пандемию COVID-19, а также пообещал достойно исполнять обязанности до избрания нового президента.

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На фоне этой новости, о которой предупреждали американские средства массовой информации ещё на прошлой неделе, ряд политиков-республиканцев призвали Джо Байдена уйти в отставку с поста американского президента. На этом настаивает кандидат в Вице-президенты от Республиканской партии Дэвид Вэнс и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Впрочем, пока об отставке речи не идёт, тем более если учесть, что Демократической партии необходимо выиграть время, чтобы успеть подготовить нового кандидата. Новый кандидат в американские президенты от Демократической партииНовым кандидатом в американские президенты станет действующий Вице-президент Камала Харрис, которая уже отметилась, как первая женщина, побывавшая правой рукой американского президента и даже исполнявшая его обязанности на протяжение 86 минут (пока Джо Байден был под наркозом во время операции). Джо Байден поддержал данную кандидатуру и выразил благодарность Харрис за проделанную работу в партнёрстве с ним за его президентский срок.

Стоит понимать, что Дональд Трамп находится в значительном преимуществе по сравнению с Камалой Харрис, которой на подготовку к президентским выборам отводится всего три месяца. Единственный для неё шанс стать президентом будет только если все сторонники Байдена согласятся проголосовать за нового кандидата, а она сама сможет за эту непродолжительную подготовку собрать вокруг себя новый электорат.