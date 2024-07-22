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Nacvark
Президент США Джо Байден принял решение покинуть предвыборную гонку
Он выразил поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на этот пост.

Предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом стали переломными для первого, который своим выступлением и неутешительными его результатами лишился ряда спонсоров Демократической партии и потерял поддержку самой партии. Несмотря на то, что американский президент не хотел уходить в отставку, в конечном итоге он объявил об этом трудном для него решении.

Байден в своём заявлении выразил благодарность за предоставленную ему возможность быть президентом и отметил, что он хоть добивался переизбрания, но в интересах Демократической партии завершить на этом его президентскую карьеру. Политик подчеркнул свои заслуги за каденцию: большой прогресс в экономике, здравоохранении, изменении климата и успешный проход через пандемию COVID-19, а также пообещал достойно исполнять обязанности до избрания нового президента.

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На фоне этой новости, о которой предупреждали американские средства массовой информации ещё на прошлой неделе, ряд политиков-республиканцев призвали Джо Байдена уйти в отставку с поста американского президента. На этом настаивает кандидат в Вице-президенты от Республиканской партии Дэвид Вэнс и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Впрочем, пока об отставке речи не идёт, тем более если учесть, что Демократической партии необходимо выиграть время, чтобы успеть подготовить нового кандидата.Новый кандидат в американские президенты от Демократической партииНовым кандидатом в американские президенты станет действующий Вице-президент Камала Харрис, которая уже отметилась, как первая женщина, побывавшая правой рукой американского президента и даже исполнявшая его обязанности на протяжение 86 минут (пока Джо Байден был под наркозом во время операции). Джо Байден поддержал данную кандидатуру и выразил благодарность Харрис за проделанную работу в партнёрстве с ним за его президентский срок.

Стоит понимать, что Дональд Трамп находится в значительном преимуществе по сравнению с Камалой Харрис, которой на подготовку к президентским выборам отводится всего три месяца. Единственный для неё шанс стать президентом будет только если все сторонники Байдена согласятся проголосовать за нового кандидата, а она сама сможет за эту непродолжительную подготовку собрать вокруг себя новый электорат.

#сша #байден
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Clamwult
08:49
ДЛСС я дальше включаю, что псих, даже смотреть не можешь чтобы не подгорело, ты знаешь что купил никчёмную дрянь неспособную даже видео нормально записать, фризящую и вылетающую в БСОД и чёрные экраны
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:49
Твоя карта кал и обсос .тут ее нет вообще в таблице -кера ты ее привел.видос твой тухлый я открывтаь не собираюсь.,еще говно на экран не попадало.там блевотный рефлекс от твоих видео
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:48
мне на твои видосы вообще насрать .ты тухлодырый через инспектор выставляешь длсс.ты ж конченый дегрод.потому то и мыло такое у тебя везде
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
08:47
Смотри и осознавай тупая мрзь, видос то мой с моей картой
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
deniskaaaa1
08:47
не надолго, сдуется.
Зеленский заявил о появлении в ВСУ поставленного ФРГ комплекса ЗРК Patriot
Clamwult
08:46
Твоя карта никчёмное говно неспособное ни на что, кроме как сидеть на оверах, и то с падениями в БСОД, ни в игры поиграть, ни видос записать, как видно же, не тянет современные игры, остаётся только г...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:46
я тебе внизу кинул как твоя сосет.смотри тупое ничтожество .а твои видосы я уже в курсе.опустим частоту на 300 -400 мгц,возьмем проц на матплате писи 3 и послабее и вот он профит.иди в очко .чмошник.В...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
08:45
Ну тут и 4060 нет, и 4090. И я уже скинул ниже видео в этой игре, у тебя мозга не хватает его осмыслить тупое ничтожество? https://youtu.be/pf1kwBVuEE8
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:45
твоя карта пососала у 6600 .и видео внизу так прям и говорит.она пососала.в общем надоел ты мне, дегрод уо тармент.твоя карта кал и говно и то ничего не изменит.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Михаил Авраменко
08:45
Сглотнут. Их тоже весьма активно обрабатывают антироссийской пропагандой. К тому же они в находятся в полном окружении стран НАТО. А НАТО нынче активно вооружается.
Опрос показал, что население Сербии не хочет, чтобы в стране добывали литий для ЕС
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