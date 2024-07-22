Он назвал «безумием» тактику республиканца по завершению боевых действий.

Недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, после чего британский политик опубликовал статью, в которой допустил скорое завершение российско-украинского конфликта после возвращения экс-президента в Белый дом, но в этом контексте про Крым и Донбасс можно будет забыть. Владимир Зеленский также имел диалог с Трампом, после которого сделал заявление, в котором указал на невозможность возвращения всех территорий силовым путём и подчеркнул силу дипломатии.

Бывший советник вопросам национальной безопасности в команде Дональда Трампа, консультировавший его с 2018 по 2019 год, Джон Болтон заявил, что экс-президент не имеет понимания о том, как он собирается договориться с Россией о прекращении боевых действий. Он считает, что в целом тактика американского политика «безумная», а последствием может стать полное разрушение Украины.

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По его словам, Соединённые Штаты Америки во время президентства Джо Байдена оказывали военную помощь Киеву не из милосердия, а чтобы защитить фундамент американской национальной безопасности, куда входит Украина. Что касается Трампа и его вице-президента Дэвида Вэнса, то, по мнению Болтона, они не понимают важность Украины в обеспечении американских национальных интересов.