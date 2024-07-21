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Nacvark
Reuters: США не могут нарастить производство ракет для ЗРК Patriot
Противоракеты активно используются украинской армией, но их производство повысить сейчас проблематично.

Издание Reuters пишет, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с проблемой по наращиванию производства противоракет типа PAC-3, используемых зенитно-ракетными комплексами Patriot. Изначально Вашингтон планировал нарастить их производство, чтобы покрывать потребности Украины и других стран-эксплуатантов американских систем.

Основная проблема заключается в том, что не хватает основных комплектующих для сборки большего количества противоракет. В частности речь идёт о головках самонаведения, которые производит американская компания Boeing. Решить эту проблему в компании сейчас не могут, поскольку новые сборочные линии на соответствующем заводе заработают только к 2027 году.

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Источники издания указывают на намерения Вашингтона как можно быстрее нарастить производство противоракет для Patriot с 500 до 750 единиц в год. Тут стоит отметить, что в связи с поставками новых батарей американских систем Вооружённым силам Украины возрастает и потребность страны в противоракетах, удовлетворить которую без наращивания производства не получится. Впрочем, помимо PAC-3 американские системы используют и более устаревшие PAC-2, которые больше подходят для перехвата самолётов и крылатых ракет, а не баллистики, но и их производство находится на уровне 240 единиц в год.

#сша #patriot
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