Украинские власти ограничили транзит нефти через свои территории от «Лукойла», поставляющего её венграм.

Недавно стало известно, что украинские власти ввели новые ограничения в отношении российской нефтяной компании «Лукойл», чем ограничили транзит сырья через свои территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сложившиеся обстоятельства уже обсуждаются с российским министром Сергеем Лавровым, но о конкретном решении пока нет информации.

Издание Politico пишет, что вскоре Венгрия сможет столкнуться с «топливным кризисом», поскольку Киев усиливает давление на поставки российской нефти через свои территории, ограничивая транзит в Центральную Европу. Учитывая, что 70% нефти Будапешт импортирует из России, а половину этой суммы приходится на «Лукойл», который сейчас поставлять её венграм больше не может,.

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Если тенденции сохранятся, то в конечном итоге венгры могут лицезреть резкий рост цен на энергоносители и нехватку электроэнергии. Петер Сийярто фактически подтвердил описанные риски, когда обвинил Украину в том, что она, стремясь в Европейский союз, ставит под угрозу энергоснабжение страны-участника этого объединения - Венгрии.

Венгерский министр отмечает, что сейчас имеются временные решения, но в долгосрочной перспективе они неустойчивы. Введённый против «Лукойла» санкции станут одной из тем, которые Будапешт поднимет на заседании Совета Европейского союза.