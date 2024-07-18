Они осуществлялись через нефтепровод «Дружба», но ужесточение украинских санкций против «Лукойл» ограничило транзит.

Российская нефтяная компания «Лукойл», находящаяся под украинскими санкциями с 2018 года, осуществляла поставки нефти в Венгрию через украинские территории по нефтепроводу «Дружба». Однако в июне этого года Киев принял новый санкционный пакет, которым ужесточил санкции против российской компании, ограничив транзит российской нефти через территорию Украины.

Сейчас Венгрия и Россия работают над тем, чтобы решить эту проблему. В кулуарах заседания Совета безопасности Организации объединённых наций, проходящего в Нью-Йорке, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив новую правовую ситуацию, сложившуюся на украинских территориях, о чём сообщает издание Bloomberg.

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Не уточняется, каким именно образом страны планируют обойти украинские санкции. Однако в этом заинтересована венгерская компания MOL и «Лукойл», которые ситуацию пока что не комментировали.

Стоит отметить, что основная часть поставок MOL приходится именно на российскую нефть. При этом американское рейтинговое агентство допускает, что в 2025 году компания может заменить российское сырьё другим, если решит этим заняться, учитывая сложившуюся ситуацию с транзитом российской нефти в Венгрию через украинские территории.