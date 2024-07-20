Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Международный суд ООН признал оккупированные Израилем территории сектора Газа незаконной аннексией
Инстанция призвала Тель-Авив как можно быстрее покинуть палестинские земли.

Международный суд Организации объединённых наций в лице председателя Навафа Салама (родом из Ливана) обнародовал консультативное заключение, в котором разъяснил сложившуюся ситуацию по занятым Израилем палестинским территориям.

В своём решении судья назвал присутствие израильской армии на оккупированной палестинской территорией незаконной, потребовав от Тель-Авива как можно быстрее вывести войска и остановить всю новую деятельность по переселению. Стоит отметить, что речь идёт не только о территории сектора Газа, но и других спорных территориях, в том числе Восточного Иерусалима, который суд называет незаконно аннексированными.

реклама

По поводу палестино-израильского конфликта Наваф Салам указал на необходимость международного сотрудничество, положенного в основе мирного урегулирования инцидента с последующим прекращением боевых действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ситуацию, подчеркнув, что присутствие израильских военных на своих землях (Тель-Авив считает территорию своей национальной) не делает их захватчиками. Стоит также отметить, что вынесенное решение является лишь консультативным заключением и его исполнение для израильских властей непринуждённое, в данном случае - необязательное.

#израиль #палестина #сектор газа #оон
+
Написать комментарий (0)
БПЛА хуситов взорвался в ста метрах от консульства США в Тель-Авиве
Минобороны Израиля сообщило о готовности в любой момент начать наступление в Ливане
Израиль рассматривает передачу контроля над КПП Рафах Евросоюзу и палестинцам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
10
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
2
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
+
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
4
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
6
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
2
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
2

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
61
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
1
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
108
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
66
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
94
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
39
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
46
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
4
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Call of Duty Black Ops 2024 - путь к "триумфу" Xbox
2

Сейчас обсуждают

Clamwult
09:29
Ну так 2 скрина сверху в Стилл Вейкс перед тобой, по нему прекрасно видно как улучшаются детали даже относительно натива, просто у меня есть глаза, я вижу, я читаю как работает эта технология и понима...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
09:28
Потому что в этом поколении у зеленых только 4090 сделал качественный рывок, а все остальное провалилось относительно конкурента. И как обычно, в комментах все носятся исключительно с 4090, а владельц...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:27
у меня у товарища 4090 и я видел натив 4к и 4к dlss качество-да там не сильно прям бросается в глаза (с лупой надо),но на fhd врубить перфоманс это жесть.и в 1440 плохо.единственное где dlss не шакали...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
09:27
Зерно тут от резкости, я хз как его можно не видеть, я могу даже видео записать, как меняется резкость в Нативе ФСР ползунком, да и без ползунка она там есть, что видно на скрине выше в 4K, к тому же ...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
09:25
Где?!
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:25
тут чистое сглаживание без апскейлов,так что сосни пару раз.если тебе погнаное мыло нравится -дело твое,но не навязывай свое говно всем.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:24
а по сути просто фейкомет от нвидиа
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:23
фанатам куртки то не важно.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
09:22
В оригинале нет и вот этого твоего зерна поганого на скрине, однако ж ты жрёшь и не давишься, а оно реально отвратно выглядит. К тому же непонятно что ты подразумеваешь под оригиналом, когда каждая на...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:22
а почему бы и не смотреть на воду ?? аа там неудачно все для нвидиа,ну понимаем,то другое.на небо тоже смотреть не нужно.вообще коридорное зрение приветствуется играя с нвидиа
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем