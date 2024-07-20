Инстанция призвала Тель-Авив как можно быстрее покинуть палестинские земли.

Международный суд Организации объединённых наций в лице председателя Навафа Салама (родом из Ливана) обнародовал консультативное заключение, в котором разъяснил сложившуюся ситуацию по занятым Израилем палестинским территориям.

В своём решении судья назвал присутствие израильской армии на оккупированной палестинской территорией незаконной, потребовав от Тель-Авива как можно быстрее вывести войска и остановить всю новую деятельность по переселению. Стоит отметить, что речь идёт не только о территории сектора Газа, но и других спорных территориях, в том числе Восточного Иерусалима, который суд называет незаконно аннексированными.

реклама

По поводу палестино-израильского конфликта Наваф Салам указал на необходимость международного сотрудничество, положенного в основе мирного урегулирования инцидента с последующим прекращением боевых действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ситуацию, подчеркнув, что присутствие израильских военных на своих землях (Тель-Авив считает территорию своей национальной) не делает их захватчиками. Стоит также отметить, что вынесенное решение является лишь консультативным заключением и его исполнение для израильских властей непринуждённое, в данном случае - необязательное.