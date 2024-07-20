Средства будут потрачены на масштабные проекты по повышению обороноспособности страны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал вместе с британским коллегой Джоном Гили рамочное соглашение, в ходе которого Великобритания предоставила украинским властям кредит на два миллиарда фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов). Отмечается, что в рамках пакета финансирования средства могут быть потрачены на современное оружие, военную технику и другое снаряжение стандартов НАТО.

Украинский министр утверждает, что, в соответствии с условиями кредита, Киев потратит деньги на развитие обороноспособности Украины, при этом снизив нагрузку на государственный бюджет. Британская помощь также позволяет получить необходимое вооружение в краткосрочной перспективе, в особенности что касается средств противовоздушной обороны.

реклама

Рустем Умеров подчеркнул, что Лондон предоставил кредит на целых пятнадцать лет, а проценты по нему являются привлекательными. Заключенное соглашение, предполагающее выделение денег взаймы, он назвал одним из ключевых элементов стратегии по усилению обороноспособности Украины.

Контроль за использование выделенных средств в соответствии с целесообразностью будет осуществлять совместная комиссия, состоящая из представителей украинского и британского парламента.