Он подчеркнул, что это невозможно и с позицией Берлина солидарны в Вашингтоне.

В заключённом между Польшей и Украиной соглашении в сфере безопасности было предусмотрено обязательство Варшавы принять участие в разработке механизма по сбитию российских ракет в украинском воздушном пространстве, которые приближаются к польской границе. Тем не менее в НАТО дали понять, что такое содействие со стороны страны-участника североатлантического альянса невозможно, а польские власти отказались принимать решение единолично.

На саммите Европейского политического сообщества, который прошёл в Великобритании, Владимир Зеленский призвал Запад усилить поддержку Украины в противодействии российским обстрелам путём усиления украинской противовоздушной обороны, а конкретно к Соединённым Штатам Америки, Великобритании, Германии, Франции и Польше он обратился с просьбой оказать содействие в сбитии российских ракет.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал просьбу украинского президента, подчеркнув, что о таком исходе речи идти не может. Он отметил, что в Вашингтоне с позицией Берлина солидарны, о чём понятно из последних заявлений Белого дома.

Помимо этого глава немецкого правительства отверг просьбу Зеленского дать разрешение на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.