Он считает, что его кандидатуру следовало бы заменить, хотя окончательное решение должен принять для себя сам Байден.

Американский президент Джо Байден неоднократно заявлял о своих намерениях сохранить участие в президентских выборах, запланированных в ноябре, несмотря на критику. Тем не менее риски его выхода из предвыборной гонки возросли, о чём пишет ряд американских изданий.

По данным The New York Times, руководство Демократической партии отсрочило официальное выдвижение Байдена кандидатом от их партии, чтобы убедиться в жизнеспособности его кандидатуры. Онлайн-голосование по Байдену могут запустить только в августе, хотя изначально его проведение хотели ускорить, чтобы политик успел попасть в избирательные бюллетени штата Огайо.

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Инициаторами переноса выступили лидеры демократов в Палате представителей и Сенате Хаким Джеффрис и Чак Шумер соответственно. Политики убеждены в том, что Джо Байдену стоило бы отказаться от своей кандидатуры не только ради интересов партии, но и собственного блага, ведь если контроль над Белым домом получат республиканцы, то в таком случае велик риск аннулировать все его достижения за президентский срок.

The Washington Post пишет, что среди сторонников смены кандидата от Демократической партии находится и экс-президент страны Барак Обама. Политик хоть и считает Байдена «великим президентом», но не особо верит в его повторное избрание. При этом Обама настаивает на том, что Джо Байден должен сам принять решение, выходить ему из предвыборной гонки или нет.

В случае, если Байден всё же покинет предвыборную гонку, то наиболее вероятным кандидатом на пост президента от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис. Стоит понимать, что такое решение не станет спасательным кругом для демократов, ведь во-первых Харрис, как политик, имеет меньше известности и заслуг, нежели Байден, а во-вторых - у неё гораздо меньше времени и средств, чтобы подготовиться к выборам, которые состоятся уже в ноябре.