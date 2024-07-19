Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия готова начать наступление на ливанские территории для ликвидации шиитской организации «Хезболла», если такая необходимость вдруг возникнет. Он отметил, что сейчас Тель-Авив приближается «к перепутью принятия решений».
По словам израильского министра, ситуация с принятием решений по операции в Ливане в корне зависит от действий ливанских шиитов. Он утверждает, что сейчас на севере страны, где находится ливано-израильская граница, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяет ограниченные силы, но всё может измениться в одно мгновение:
реклама
«Это будет быстро, неожиданно и очень резко», - добавил он.
Впрочем, Галант также допустил возможность переговоров с «Хезболлой» для прекращения огня, но ливанские шииты выступают против диалога, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа.
Если же дойдёт до военной операции, в таком случае израильская армия планирует отбросить «Хезболла» за реку Литани, фактически заняв южную часть Ливана. Примечательно то, что для этого у израильских властей даже есть правовые основания, ведь резолюцией Совета безопасности Организации объединённых наций №1701 (2016 год) установлен запрет на нахождение ливанских шиитов на южных территориях Ливана, который «Хезболла» успешно нарушает. История уже имела опыт оккупации израильтянами ливанских территорий вследствие обстрелов израильских территорий.
С 2023 года «Хезболла» оказывает поддержку ХАМАС, обстреливая израильские территории со своих позиций в Ливане. В этом организации помогает оружие, поставляемое иранским формированием - Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в частности ударные беспилотные летательные аппараты Shahed.