Дальнейшие решения Тель-Авива зависят от действий «Хезболла».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия готова начать наступление на ливанские территории для ликвидации шиитской организации «Хезболла», если такая необходимость вдруг возникнет. Он отметил, что сейчас Тель-Авив приближается «к перепутью принятия решений».

По словам израильского министра, ситуация с принятием решений по операции в Ливане в корне зависит от действий ливанских шиитов. Он утверждает, что сейчас на севере страны, где находится ливано-израильская граница, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяет ограниченные силы, но всё может измениться в одно мгновение:

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«Это будет быстро, неожиданно и очень резко», - добавил он.

Впрочем, Галант также допустил возможность переговоров с «Хезболлой» для прекращения огня, но ливанские шииты выступают против диалога, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа.

Если же дойдёт до военной операции, в таком случае израильская армия планирует отбросить «Хезболла» за реку Литани, фактически заняв южную часть Ливана. Примечательно то, что для этого у израильских властей даже есть правовые основания, ведь резолюцией Совета безопасности Организации объединённых наций №1701 (2016 год) установлен запрет на нахождение ливанских шиитов на южных территориях Ливана, который «Хезболла» успешно нарушает. История уже имела опыт оккупации израильтянами ливанских территорий вследствие обстрелов израильских территорий.

С 2023 года «Хезболла» оказывает поддержку ХАМАС, обстреливая израильские территории со своих позиций в Ливане. В этом организации помогает оружие, поставляемое иранским формированием - Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в частности ударные беспилотные летательные аппараты Shahed.