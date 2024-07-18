Им стал британец Патрик Тёрнер, который с сентября возглавит представительство НАТО в Киеве.





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В этом году Гениальный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерениях перевести координацию военной помощи Украине от североатлантического альянса с Соединённых Штатов Америки на ответственных лиц в военном блоке, чтобы поддержка Киева не зависела от внутриполитических изменений в Вашингтоне. По итогам саммита в Вашингтоне были приняты решения, которые позволили это сделать.

Вчера Столтенберг объявил об официальном назначении британца Патрика Тёрнера на пост старшего спец. представителя, который возглавит Представительство НАТО в Киеве. Свои обязанности он начнёт исполнять с сентября, когда представительство заработает.

Свою карьеру Тёрнер начал в британском правительстве, где отработал 38 лет, начиная с министерства обороны страны. Участвовал в разработке принятой в 2008 году Стратегии национальной безопасности Великобритании. В 2018 году был назначен помощником генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию, также возглавив соответствующий комитет в составе североатлантического альянса. За историю своей работы в правительстве чиновник консультировал миссии НАТО в Афганистане, Ираке и Косово, курировал некоторые разведывательные операции, успел побывать руководителем группы по созданию новых оборонных отношениях между Великобританией и Советским союзом.

Новая должность предусматривает курирование оказания военной помощи странами-участниками североатлантического альянса, установление диалога с украинскими властями от лица НАТО, а также предоставление руководству военного блока рекомендаций и советов насчёт ситуации в Украине.

Йенс Столтенберг выразил мнение, что Патрик Тёрнер справится со своей новой должностью и выполнит важную роль по продолжению поддержки Украины со стороны североатлантического альянса.