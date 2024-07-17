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Nacvark
Чехия построит на территории Украины два завода по производству патронов и стрелкового оружия
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.


Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита в Прагу заявил, что провёл встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. По её итогам стало известно о планах ряда чешских компаний построить свои военные заводы на украинских территориях.

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Глава украинского правительства информирует о двух сделках. Первая сделка касается строительства завода по производству патронов (соглашение подписано с компанией Sellier & Bellot), вторая предполагает строительству завода по производству стрелкового оружия компании Colt CZ Group (соглашение подписано с Česká Zbrojovka).

Подробностей о том, когда именно начнут строительные работы и какое количество оружия новые заводы будут производить, пока что нет. Примечательно, что когда немецкий концерн Rheinmetall строил свой завод на украинских территориях, то были конкретные цифры и планы.

Впервые о строительстве чешских предприятий военно-промышленного комплекса на украинских территориях появилась информация в начале 2023 года, когда межправительственное агентство оборонного сотрудничества в составе министерства обороны Чехии подписало соответствующее соглашение с украинским объединением оборонно-промышленного комплекса «Укроборонпром». В июле 2023 года между странами был подписан межправительственный меморандум о возможности запуска совместных проектов по производству вооружений и боеприпасов. При этом о реальных шагах в этом направлении стало известно только сейчас.

#украина #чехия
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