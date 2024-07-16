Накануне стало известно, что Дэвид Вэнс претендует на должность вице-президента в составе кабинета Дональда Трампа.

Вчера кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о назначении своим кандидатом на пост вице-президента страны Дэвида Вэнса, ныне сенатора от штата Огайо. Примечательно, что в 2016 году политик критиковал Трампа, но уже в 2020 году выступил с поддержкой его кандидатуры на пост президента.

Представитель избирательного штаба Джо Байдена сообщил изданию Politico, что действующий вице-президент страны Камала Харрис, назначенная американским президентом, предложила Вэнсу поучаствовать в теледебатах. Стоит напомнить, что телеканал CBS News предлагал организовать дебаты 23 июля или 13 августа.

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Пока что избирательный штаб Дональда Трампа не отклонял вызов на дебаты, но и не принял предложение CBS News, отдавая предпочтение Fox News в организации встречи в телеэфире вице-президентов. В любом случае, теледебаты состоятся этим летом, но где и когда - пока неизвестно. Для Демократической партии это будет шансом показать достойного кандидата, который своим выступлением затмит поражение Байдена на предвыборных дебатах с Трампом.

Стоит также отметить, что Дэвид Вэнс выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта путём территориальных уступок Киева перед Москвой с дальнейшим прекращением военной помощи Украине от Соединённых Штатов Америки.